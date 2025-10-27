El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Después de múltiples cambios de fiscal, por fin será imputado Luis Fernando Acosta Osio

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía imputará cargos a Luis Fernando Acosta Osio, cabeza del grupo que controla la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.

Acosta será imputado como presunto autor de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, dentro del mismo caso que llevó a la cárcel al senador Eduardo Pulgar.

Luis Fernando Acosta Osio y su hermano Juan José eran los amigos de Pulgar por los cuales trató de sobornar al juez de Usiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez Caes, para que resolviera a favor de ellos una acción de tutela. El mismo juez lo grabó mientras decía esto.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente... Aquí hay un negocio... Ustedes me dicen... y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”

La oferta al juez fue por “200 barras”, es decir, 200 millones de pesos:

“Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”

Por esos hechos, el senador Eduardo Pulgar fue condenado, estuvo en la cárcel y ya salió. El juez, en cambio, tuvo que marcharse al exilio sin ninguna garantía. En contraste a Acosta Osío no le ha pasado nada.

Una abogada defensora de su hermano, la doctora Claudia Patricia Cristancho, renunció en plena audiencia revelando que Luis Fernando y Juan José Acosta “la estaban involucrando en actos de corrupción”. Y no pasa nada.

El año pasado la Fiscalía citó cuatro veces a audiencia de imputación a Acosta, todas las audiencias fueron canceladas por súbitos cambios del fiscal encargado del proceso.

La audiencia del próximo miércoles es resultado de una acción de tutela interpuesta por Ivonne Acosta, contraparte de su familiar Luis Fernando Acosta, en el pleito por la Universidad y el Hospital Metropolitano.

La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía tomar una decisión de fondo para imputar, archivar, o solicitar preclusión en el caso de Luis Fernando Acosta Osio.

La Fiscalía decidió finalmente imputar y este miércoles, 29 de octubre, será la audiencia.

El doctor Raúl Rafael Romero, quien ha actuado como representante de víctimas en este proceso, pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell.

Luis Fernando Acosta Osio ha tratado, sin éxito, de vincularme a este escándalo diciendo que mis denuncias, las mismas que llevaron al senador Eduardo Pulgar a la cárcel, obedecen a que su contraparte me pagó. Lo cual es enteramente falso.

A través de esa infamia, no va a lograr que yo me aparte del deber de informar sobre este caso de corrupción.

Acosta Osio amplió recientemente su equipo de abogados. Contrató al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Hernández, quien fue la persona clave para elegir como fiscal general a Luz Adriana Camargo.

Invité al exmagistrado Luis Hernández a participar en El Reporte Coronell, pero no he recibido respuesta.

Escuche El Reporte Coronell en La W:

Play/Pause Después de múltiples cambios de fiscal, por fin será imputado Luis Fernando Acosta Osio 09:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí