Director del Festival de Poesía de Medellín desmiente uso indebido del presupuesto público

Hace unos días se conoció que el Festival Internacional de Poesía, evento que lleva 35 años haciendo parte de la agenda cultural de Medellín, enfrenta una compleja situación luego de que se solicitara la revisión de su financiación por solicitud del concejal Andrés Tobón, del partido Creemos.

A esto se suma las graves acusaciones hechas por un poeta colombiano llamado Harold Alvarado Tenorio contra Fernando Rendón, director del festival, quien respondió a las mismas a través de los micrófonos de La W.

En la denuncia, Tenorio acusó a Rendón de ser “socio de las FARC” y además, sugiere exacción de presupuestos: “nunca crearon una escuela de poesía, nunca crearon bibliotecas, ¿de qué ha servido a Colombia y principalmente a Medellín estos espectáculos?”, aseguró.

Respecto a esto, Fernando explicó que desde el festival solo pueden emplear cuatro meses de salario para llevar a cabo el evento: “han venido los más grandes poetas del mundo y otros más pequeños como Harold Alvarado Tenorio”.

Agregó que no es cierto que exista una ley de la república promovida por las FARC en el 2009, como mencionó Tenorio, destinada a enriquecer: “es considerado el festival de poesía más grande del mundo”, explicó.

W Radio tuvo acceso a más de 300 mensajes enviados por poetas e invitados de más de 130 países al evento, en diferentes ediciones, como símbolo de apoyo y respaldo a lo que, para ellos y para la ciudad, representa un evento artístico histórico.

Escuche la entrevista completa en La W:

