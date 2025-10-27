El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El incremento de tráfico de drogas es suficiente para que Petro fuera agregado: Exdirector OFAC

Miad Maleki, exdirector asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habló en La W sobre la decisión de Estados Unidos de incluir a Gustavo Petro en la Lista Clinton.

Según lo dicho por Maleki, entrar a esta Lista no es fácil, es decir que, se tiene que tener suficiente evidencia para incluirlos.

“Tiene que haber evidencia suficiente, el incremento de tráfico de drogas es suficiente como base legal para que fuera agregado”, dijo, sobre el presidente Petro.

Por otro lado, advirtió que lo que se ha dicho es que no se busca que las sanciones económicas sean en contra de Colombia, sino muy dirigidas al presidente y a las personas cercanas a él.

“Son sanciones reversibles. Hay un proceso en la OFAC, pero también se puede revertir presentándose ante la OFAC”, agregó.

No obstante, advirtió que si no hay un desescalamiento de las tensiones entre Trump y Petro, estas sanciones pueden llegar a sentirse en la economía colombiana.

“Hay que buscar una forma de desescalar esto, porque si no, se afectaría el intercambio comercial entre ambos países a largo plazo”, aseguró.