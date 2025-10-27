“El mundo necesitaba una historia tan auténtica como esta”: Voz de ‘Mira’ en K-Pop Demon Hunters

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Audrey Nuna, cantante, rapera y compositora coreano-estadounidense reconocida por su innovadora mezcla de R&B, hip-hop y pop alternativo, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la película animada K-Pop Demon Hunters, producción en la que presta su voz para el personaje ‘Mira’,

“La película ha sido una experiencia fuera de lo normal por el impacto que ha tenido. El mundo necesitaba una historia tan auténtica como esta, es una película con la que todo el mundo se puede relacionar en cualquier parte del planeta”, dijo.

Incluso, destacó la música y la animación de este largometraje sumado al elenco que hacen parte de este proyecto.

“Estos elementos explotan en el resultados que vemos y en el éxito que tuvo”, dijo, agregando que todos los días se levanta tratando de asimilar esto. “Es algo hermoso”.

Aunque aseguró que fue una sorpresa el éxito de esta película, fue hasta un viaje a Corea donde se dio cuenta la grandeza de este. “Sentí esa presencia global que tenía”, afirmó.