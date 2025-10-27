Holding de Corficolombiana dice que la ANI está “mal informada” sobre mantenimientos a vía al Llano
La concesión también advirtió en La W que la situación en la vía es muy grave y “ni el Ministerio de Transporte, ni la ANI le han dado la importancia que se merece”.
Holding de Corficolombiana dice que la ANI está “mal informada” sobre mantenimientos a vía al Llano
04:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Vía al Llano | Foto: Suministrada
En diálogo con La W, Alberto Mariño, presidente de Proindesa, holding de infraestructura del Grupo Aval y Corficolombiana, respondió a los señalamientos de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde advirtió que la concesión de la vía Bogotá - Villavicencio no está haciendo los mantenimientos de rigor en la vía y que esto ha generado inconvenientes de deslizamientos.
“El doctor Uparela (vicepresidente de la ANI) debe estar mal informado, porque la concesión Coviandina no tiene un solo llamado de atención en la zona de tarasa”, señaló Mariño, quien está a cargo de la concesión Bogotá- Villavicencio.
Agregó, además, que la vía está registrando serios problemas porque las zonas aledañas a la misma están siendo objeto de un desarrollo inusitado de construcciones, cultivos y de vías en los predios privados, lo que genera inestabilidad y deslizamientos.
“La situación que se está presentando no solamente en tarasa sino en toda la carretera, es muy grave y nuestro pensamiento es que ni la Agencia Nacional de Infraestructura ni el Ministerio le Transporte le han dado la importancia que se merece”, dijo el directivo de la concesión.
También advirtió que estos predios requieren un control urgente para que este tipo de situaciones no se sigan presentando.
- Le puede interesar: MinTransporte estima que vía al Llano tendrá reapertura en uno de sus carriles en mes y medio
“No hay ningún tipo de control sobre el corredor, hay construcciones, no hay licencias de construcción, hay afectaciones a fuentes de agua, hay deforestación, las corporaciones no tienen ningún control sobre la afectación de las fuentes de agua”, puntualizó el jefe de la concesión.
Escuche la entrevista completa en La W:
Holding de Corficolombiana dice que la ANI está “mal informada” sobre mantenimientos a vía al Llano
04:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles