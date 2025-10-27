El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton tiene evidencia verificable”: exdirector de la OFAC

El Gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones históricas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusándolos de permitir el florecimiento de los carteles de droga y de mantener vínculos con el narcotráfico.

La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incluyó su ingreso a la Lista Clinton, la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras con instituciones estadounidenses.

John Smith, exdirector de la OFAC, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la inclusión de presidente Petro y su familia en esta lista.

“Las personas pueden ser agregadas a esta lista de sanciones con bases racionales que certifiquen que incurrieron en una actividad relacionada al tráfico de drogas, se debe presentar un paquete de evidencia, pueden ser clasificada o no clasificada, así como reportes del Gobierno, cualquier tipo de evidencia puede entrar”, explicó.

¿Cuáles fueron las pruebas de EE.UU. con las que Petro y su familia acabaron en la Lista OFAC?

Según explicó el exdirector Smith, lo que se alegó para ingresar al presidente Petro, su esposa e hijo a la Lista OFAC fue lo siguiente:

“Inicialmente, el hijo del presidente, Nicolás Petro, fue arrestado en 2023 por actividades relacionadas con lavado de activos, y Verónica Alcocer fue seleccionada para servir como embajadora en una misión especial relacionada (…) Se puede conocer la información exacta solo si hay una demanda del presidente Petro y una Corte pide revelar la información”, aseguró.

Finalmente, enfatizó en que se trata solo de una sanción al presidente Petro, más no a las empresas colombianas ni a la economía de la Nación.

“El riesgo para el país es bajo, a nos ser que haya empresas o personas cercanas o asociadas al presidente Petro, el resto no deberían verse afectados, hay un menor riesgo. Puede haber otras sanciones como aranceles adicionales, pero eso sería a parte de lo que ya sanciono el presidente de Estados Unidos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

