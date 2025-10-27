José Luis Bohórquez arrasó en la consulta a la Cámara de Representantes en Boyacá
El exmandatario del municipio de Duitama le sacó una diferencia de más de 11.000 votos al actual Representante a la Cámara por el departamento Pedro José Suárez Vacca.
Duitama
Por más de 23 mil votos el exalcalde de Duitama, Boyacá, José Luis Bohórquez logró el primer lugar de la consulta del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes en el departamento.
Al termino de jornada Bohórquez López, que sumó 23.023 votos, les agradeció a los boyacenses que lo respaldaron en las urnas.
“Quiero agradecerles a todas las personas que me apoyaron en esta consulta, a los voluntarios que se sumaron al gran trabajo que hicimos y se vio en los resultados, donde obtuvimos al final 23.023 votos. La verdad no me esperaba una votación tan alta y le agradezco a los duitamenses ese apoyo”, afirmó José Luis Bohórquez, exalcalde de Duitama.
El exmandatario de los duitamenses al final le sacó una diferencia de 11.062 votos, al actual representante a la cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, quien tuvo el respaldo de 11.961 simpatizantes.
“Esto simplemente hay que aceptarlo con mucha humildad y agradecimiento a cada una de las personas que me ayudaron. Esta es la primera parte, lo más importante es lo que se viene ahorita, la campaña real de diciembre a marzo. Y creo que lo más importante, más allá de los partidos y las divisiones que nos atraviesan, entre petristas, uribistas y gente del centro, como lo quieran llamar, lo más importante es qué propuestas le vamos a presentar a este departamento”, agregó.
Para las votaciones a la consulta partidista estaban habilitadas en Boyacá 1.044.584, de los cuales ejercieron su derecho al voto un total de 51.897 cuyo porcentaje de traduce en 4.96%, para las 550 mesas instaladas.
En la consulta para el Senado el influencer sogamoseño Walter Rodríguez fue la revelación
Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, más conocido como ‘Wally’, ha sido una de las sorpresas en las votaciones de la consulta al Senado de la República al obtener, hasta el boletín 51 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la tercera mejor votación de la jornada con 137.821.
“¡Gratitud infinita! No les vamos a fallar. Este es el primer paso, hay que seguir trabajando y muy fuerte. Los quiero mucho mis mamertos hermosos. Vamos por la Presidencia y por ser mayoría en el Congreso porque el proyecto del cambio debe continuar. Vamos por todo en el 2026”, señaló Walter Rodríguez, en sus redes sociales.