Las apuestas que tiene la primera ministra latinoamericana en Francia, Éléonor Caroit

Éléonor Caroit, ministra de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los Franceses en el extranjero, pasó por los micrófonos de La W y contó su historia al ser la primera latinoamericana en formar parte del Gobierno de Francia.

“Como latina es un orgullo estar en esta posición, estar en el Gobierno, es muy importante que Francia mire mucho más a Latinoamérica”, dijo.

La francesa Caroit, quien creció en República Dominicana, siempre estuvo interesada en la política, pero siempre la vio desde lejos.

“Esas ganas de hacer política nace de dos cosas: pienso que para las grandes causas como la lucha contra el calentamiento global y la inseguridad alimentaria uno tiene que tener una acción política, se necesita regulación a nivel de Gobierno”, dijo, detallando que cree que tienen un desafío democrático con la llegada al poder de autoritarismos y cuestionamientos de valores.

Sobre el idioma francés, que pese a que hace algunos años fue uno de los más importantes de la diplomacia, pero ha ido perdiendo espacio, afirmó que hay 322 millones de locutores de francés en el mundo.

“La tendencia muestra que el francés se va a hablar cada vez más, es un francés que evoluciona, los idiomas son vivos, van evolucionando”, dijo.