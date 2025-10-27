Niegan solicitud de recusación de Eduardo Montealegre contra procurador Gregorio Eljach

La W RadioLa W Radio

Niegan recusación de Eduardo Montealegre contra procurador Gregorio Eljach

Gregorio Eljach y Eduardo Montealegre | Fotos: Suministradas

W Radio conoció que el Consejo de Estado definió la solicitud de recusación del exministro Eduardo Montealegre en contra del procurador general, Gregorio Eljach, para que este último no pudiera investigarlo disciplinariamente bajo ninguna circunstancia.

El tribunal decidió negar la recusación en contra de Eljahc.

