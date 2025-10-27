“Reivindica el matoneo que sufrí por años”: Lalis, segunda votación más alta a la Cámara por el Pacto
La activista digital Laura Beltrán, conocida como ‘Lalis’, conversó con La W sobre su triunfo como la segunda votación más alta a la Cámara por Bogotá en las consultas del Pacto Histórico.
"Reivindica el matoneo que sufrí por años": Lalis, segunda votación más alta a la Cámara por el Pacto
06:05
Laura Beltrán 'Lalis' | Foto: Redes Sociales
El pasado domingo, 26 de octubre, se llevó a cabo la votación de consultas del Pacto Histórico de cara a las elecciones del 2026, donde Iván Cepeda logró posicionarse como el candidato oficial de la colectividad.
En las votaciones a la Cámara, la segunda votación más alta la logró la activista digital y creadora de contenido Laura Beltrán, conocida como ‘Lalis’, quien pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su alto apoyo ciudadano.
“Tengo 28 años, estudié periodismo y estoy terminando mi maestría, hace unos nueve años hago contenido en Internet dirigido a asuntos políticos (…) Soy una niña que crece en Soacha, que le es muy difícil salir adelante, que se gana la vida vendiendo dulces en TransMilenio y que decide, de alguna manera, trabajar en redes sociales y sacar adelante un proyecto valioso”, aseguró.
Asimismo, reflexionó que años atrás no hubiera esperado lograr una alta votación ni acabar siendo de los primeros nombres en la lista rumbo al Congreso de la República.
“Los activistas digitales nos tomamos un espacio importante, yo creo que este es un mensaje de que la ciudadanía hoy vota por propuestas, por cercanía, por transparencia, no solo por estructuras políticas (…) Creo que también es la reivindicación de tantos años de matoneo que me gané en redes sociales, porque ha sido constante, por diferencias políticas”, agregó.
¿El matoneo en redes sociales por ideologías políticas se desbordó?
Según relató ‘Lalis’ en La W, “hay condiciones en las que la gente se apasiona tanto por este asunto que terminan deseándole a uno la muerte. Creo que el control de redes sociales de alguna manera se desbordó, porque la gente utiliza cuentas falsas para tirar el veneno que considere y terminan a amenazando”.
Finalmente, destacó a los activistas digitales, quienes han defendido sus ideas mostrando sus rostros y no tras cuentas falsas.
“A mí eso me parece valiente. Nosotros, como creadores de contenido, estamos demasiado vulnerables a este asunto, no hay quien nos reconozca, nos subestiman mucho”, dijo.
