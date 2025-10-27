Huda Emad y la Ciudad de Gaza | Fotos: Cortesía y GettyImages

“Sigue sin conocerse el nombre del nuevo gobernador en Gaza”: Huda, corresponsal de La W

La corresponsal de W Radio en la Franja de Gaza, Huda Emad, informó que la región continúa sin un gobernante, lo que genera vacíos en la situación política de este territorio.

Sobre el tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamás no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

“Hamás no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza”, dijo.

Y agregó: “Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población”.

La conocida como “línea amarilla” es el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza acordado en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego y al que no pueden acercarse los gazatíes civiles.

Este acuerdo firmado por Israel y Hamás establece que en la segunda fase, todavía por discutir, las tropas israelíes deberían completar su salida total de la Franja.

“No serán un camino lineal para completar los 21 puntos del plan y lograr todos los objetivos que intentamos lograr. Habrá altibajos, giros inesperados. Pero creo que tenemos muchas razones para ser optimistas sobre el progreso que se está logrando”, indicó.

Y volvió a lanzar la misma amenaza que en los días anteriores otros cargos estadounidenses remarcaron: “Si Hamás no se desarma, eso constituirá una violación del alto el fuego”.

“Queremos ver una Gaza donde la gente pueda vivir sin Hamás... donde pueda ir al trabajo, y donde no esté interesada en unirse, apoyar ni ser cautiva por un grupo terrorista”, agregó.

El grupo palestino en las últimas horas, tras mantener reuniones con Egipto y facciones palestinas en El Cairo, ha vuelto a incidir en su voluntad de aplicar este acuerdo “hasta el final”, remarcando que su objetivo es la protección del pueblo palestino.

Rubio aterrizó ayer en Israel para evaluar la implementación del alto el fuego y reunirse con las autoridades tras la visita del vicepresidente de EE.UU., JD Vance; el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff; y el yerno de Trump, Jared Kushner, en los últimos días.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza aseguró además que, a lo largo del domingo, los hospitales gazatíes recibieron ocho cadáveres recuperados por los rescatistas entre los escombros o en lugares de difícil acceso.

Con ellos, la institución elevó este lunes el recuento total de muertos desde octubre de 2023 a 68.527, mientras que el de heridos ascendió a 170.395.

Sanidad también señaló en su boletín que, de los 195 cadáveres de palestinos que Israel ha devuelto a Gaza como parte del acuerdo de tregua, sólo 72 han podido ser identificados por las familias (a falta de instrumentos apropiados en los hospitales del enclave).

Escuche el informe en La W:

