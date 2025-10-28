Libro Carpe Diem y Emilio del Río. Fotos: Planeta Libros Colombia / Casa del Libro / Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Carpe Diem’, libro del Dr. Emilio del Río que evoca textos clásicos para afrontar desafíos modernos

Emilio del Río, doctor en Filología Clásica y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, publicó ‘Carpe Diem’, un libro en el que reivindica la sabiduría de los textos clásicos como guía para los desafíos modernos.

“Me siento muy feliz de que el libro se haya editado en Colombia. Amigos en ese país me envían fotos y no puedo tener la vanidad más alta”, expresó.

El latín como base del lenguaje

Sobre la importancia del latín en los textos clásicos, mencionó que aprender este idioma ayudará a las personas a comprender mejor el español.

“El español viene del latín. En ese sentido somos lenguaje. Si nos expresamos mejor, pensamos mejor; y si pensamos mejor, no piensan por nosotros”, dijo.

¿Cómo ser feliz en épocas modernas?

“Para ser feliz tenemos que entrenarnos para controlar nuestras reacciones ante lo que nos pasa. Lo que nos sucede no lo podemos controlar, solo podemos controlar nuestro interior”, afirmó.

¿El amor es vital para ser feliz?

“El amor es una de las cosas que le da sentido a la vida. Necesitamos la ficción para darle sentido a la realidad, necesitamos los clásicos como La Odisea y tantos otros; y luego el amor y la amabilidad”, reflexionó.

Reviva la entrevista con el Dr. Emilio del Río aquí: