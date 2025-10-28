Colombianos en Jamaica: embajadora explica cómo afrontan la amenaza del huracán Melissa

Embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard Stephenson, y huracán Melissa. Fotos: Cancillería / (Photo by NOAA via Getty Images)

En diálogo con La W, la embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard Stephenson, entregó un reporte de los colombianos que están en ese país y cómo afrontan el paso del huracán Melissa.

Mencionó que son entre 280 y 300 colombianos los que están en Jamaica, principalmente por motivos laborales relacionados a la industria hotelera y al comercio.

“Creemos que todo el mundo está resguardado y protegido. Hemos tenido reportes de personas que están de paso y turistas (…). Deben buscar los puntos de ayuda que entregó el Gobierno de Jamaica para salir airosos de esto”, indicó.

La embajadora también aseguró que una vez termine el paso del huracán, deberán hacer un informe de la situación de todos los colombianos y esperar los reportes del gobierno jamaiquino.

“Nuestro Gobierno puede hacer una valoración para contribuir a Jamaica, brindar algún tipo de ayuda porque tenemos experiencia en huracanes, entonces hay personas preparadas para ayudar a la recuperación de Jamaica”, señaló.

Escuche la entrevista completa aquí: