¿Cuál es la importancia del informe de ONU que acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra?

La W conversó con Pablo de Greiff, miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania para Naciones Unidas y quien realiza el informe de la ONU que acusa a Rusia de crímenes de guerra.

Greiff aseguró que se deben entender estos informes porque tienen un impacto a corto y largo plazo.

“La función primordial es acumular información en contra de los derechos primordiales y humanos. Estas víctimas murieron, no en un desastre natural, sino asesinadas. Lo mínimo que se debe es que sus historias sean guardadas en algún sitio”, afirmó.

Efecto inmediato: “estas condiciones pueden abogar en favor de la asistencia inmediata a las víctimas ucranianas”.

Efecto a largo plazo: “evidencia puede ser usada en casos judiciales. Más de 60 jefes de estado han acabado presos o por corrupción o por violación a los DD.HH.”

Asimismo, mencionó que los ataques de Rusia a casas y demás acciones contra los civiles en Ucrania es parte de la campaña para generar “terror” en esos territorios.

“Quieren que la gente evacúe voluntariamente y lo hace atacando servicios básicos, casas y objetivos civiles, haciendo la zona invivible”, sostuvo.

