¿Cuál es la importancia del informe de ONU que acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra?
Este informe documenta historias y datos sobre ataques de Rusia con drones contra la población y el desplazamiento forzado de la población ucraniana.
¿Cuál es la importancia del informe de ONU que acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra?
08:45
Ataque con misil en Kiev, Ucrania. (Photo by Maksym Kishka/Frontliner/Getty Images)
La W conversó con Pablo de Greiff, miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania para Naciones Unidas y quien realiza el informe de la ONU que acusa a Rusia de crímenes de guerra.
Greiff aseguró que se deben entender estos informes porque tienen un impacto a corto y largo plazo.
“La función primordial es acumular información en contra de los derechos primordiales y humanos. Estas víctimas murieron, no en un desastre natural, sino asesinadas. Lo mínimo que se debe es que sus historias sean guardadas en algún sitio”, afirmó.
Efecto inmediato: “estas condiciones pueden abogar en favor de la asistencia inmediata a las víctimas ucranianas”.
Efecto a largo plazo: “evidencia puede ser usada en casos judiciales. Más de 60 jefes de estado han acabado presos o por corrupción o por violación a los DD.HH.”
Asimismo, mencionó que los ataques de Rusia a casas y demás acciones contra los civiles en Ucrania es parte de la campaña para generar “terror” en esos territorios.
“Quieren que la gente evacúe voluntariamente y lo hace atacando servicios básicos, casas y objetivos civiles, haciendo la zona invivible”, sostuvo.
Reviva la entrevista completa aquí:
¿Cuál es la importancia del informe de ONU que acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra?
