Ella no tenía el más mínimo interés en ir al Congreso: Pizarro a Corcho por cabeza de lista del Pacto

Arrancó la disputa en el Pacto Histórico por quien encabezará la lista al Senado de la República en las próximas elecciones de marzo del 2026. Ese puesto lo reclaman, basándose en supuestos acuerdos previos, la actual senadora María José Pizarro y la segunda votación más alta a la consulta presidencial, la exministra de Salud, Carolina Corcho.

Al respecto, Pizarro pasó por los micrófonos de La W y aseguró que le correspondería el primer lugar en la lista por un compromiso político previo, que se realizó tras haberse bajado de su aspiración presidencial para hacerle campaña a Iván Cepeda, el ganador de la consulta presidencial.

Pizarro confirmó: “Hubo unas conversaciones previas el 26 de septiembre en la que se había planteado la posibilidad de que la persona que quedara de segundo en la consulta iría a la cabeza de lista (...) Ahora bien, en la última reunión, se acordó que yo encabezaría la lista al Senado y acepté la responsabilidad. He sido una de las mejores congresistas durante estos 7 años que llevo en el congreso, valorada por los líderes de opinión como una persona que ha sacado muy en alto el nombre de este proyecto político”, dijo.

De otro lado, aclaró que ella no podía someterse a la consulta y medir su votación, como le han pedido algunos, porque “tenía imposibilidad para poder hacerlo, no porque no quisiera. Sé que habría arrastrado un inmenso caudal de de votos, pero la personería jurídica de mi movimiento, Progresistas, no había sido otorgada”. Y reveló que Carolina Corcho “siempre dijo que ella no tenía el más mínimo interés de ir al Congreso de la República. Es más, le molestó bastante la propuesta”.

Igualmente, agregó que “los votos que tiene Carolina Corcho también son votos de este proyecto político (...) yo sé que si me hubiera medido, habría tenido los votos en reconocimiento al trabajo”. En todo caso señaló que si la decisión es no darle la cabeza de lista, lo tendrá que asumir “con muchísimo dolor, pues son las decisiones que se toman, pero lo cierto es que los acuerdos se hacen para cumplirlos, y si no, es mejor no hacer acuerdos”.

Cuando se le preguntó con quién hizo ella ese acuerdo, y en caso de que se incumpla, si el responsable sería el presidente Gustavo Petro, dijo que ella va a seguir “al lado del presidente, como lo he hecho siempre. Esa es mi decisión de vida. No voy a entrar en agarrones, ni en animadversiones con el presidente de la República. Mi lugar ha sido estar al lado de él y es lo que he hecho durante los últimos 8 años desde que entré a la política electoral.