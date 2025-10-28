Esto es lo último que se sabe del robo del Louvre: detective entrega detalles

El robo en el Louvre sigue generando intriga a nivel mundial. Aunque se logró la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, las joyas de la corona de Francia en el Museo siguen sin ser recuperadas.

Arthur Brand, uno de los más conocidos detectives de arte y quien recuperó tesoros perdidos como los caballos de Hitler y pinturas de Dalí y Picasso, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de este caso.

Según el detective, estos objetos no se pueden vender como son porque en todo lado los reconocen, están en primera página de los periódicos.

Aunque estas joyas están avaluadas en 88 millones de euros, Brand asegura que no es lo que van a conseguir en el mercado negro estos delincuentes.

Además, afirmó que se sabe que estos sujetos no son una banda delincuencial cualquiera sino que ya son un grupo organizado que seguramente han cometido muchos más robos.

“Un hombre normal no se levanta pensando en robar el museo más grande del mundo, ya han hecho cosas similares, ya son un grupo organizado”, dijo agregando que “cuando encontraron el ADN ya se sabía que los iban a detener, estaba seguro de que aparecían en el historial”.

En cuánto a la velocidad del robo, el detective considera que “alguien por dentro ya les había dado consejos, porque en siete minutos entrar y salir con las joyas es ridículo”.

Finalmente, el Indiana Jons del del Arte, como es conocido el detective, afirmó que en el mercado negro solo obtendrán el tercio del precio de estas joyas, es decir que están llevándose unos millones como máximo.