Improbable que Congreso de EEUU apoye acción militar en Venezuela o Colombia: representante demócrata

Adam Smith, congresista demócrata, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos luego de los intercambios de críticas de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Y es que en el mandatario estadounidense calificó a su homólogo colombiano como “líder del narcotráfico” y posteriormente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista OFAC (Lista Clinton).

“No estoy de acuerdo con la aproximación militar que está tomando Trump. Hay que trabajar de la mano con Venezuela y Colombia para abordar estos problemas”, dijo. Además, afirmó que en este país sí hay problema con la producción de drogas.

Bombardeos en el Caribe y el Pacífico y acciones militares en Colombia y Venezuela

Para Smith, no es probable que el Congreso de Estados Unidos apoye una acción militar en Venezuela o Colombia.

“Ese ataque militar a las embarcaciones no lo apoyo porque no hay una causa probable. El presidente Trump debe presentar evidencia, y aún así, hay un sistema que no es matar a esas personas, eso está fuera de la ley internacional y de EE.UU.”, afirmó.

Petro en la Lista OFAC

El congresista aseguró que no ha visto evidencia que apoye la idea de que el presidente Gustavo Petro apoye el narcotráfico.

“Petro hace lo que puede para combatir los grupos criminales, no es justo y Trump debe presentar evidencias de lo que ha hecho”, indicó.

Petro dice que el Cartel de los Soles no existe

Reconoció que no tiene conocimiento comprobado de los hechos del Cartel de los Soles, pero remarcó que hay “muchos carteles de drogas que hacen parte de la problemática”.

