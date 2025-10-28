La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno
En La Cátedra Gaona, el profesor Mauricio Gaona analizó la Asamblea Popular Constituyente propuesta por el Gobierno Petro.
La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno
07:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Dr. Mauricio Gaona, bandera de Colombia y Caballo de Troya. Fotos: W Radio / Getty Images
Escuche La Cátedra Gaona aquí:
La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno
07:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles