La W RadioLa W Radio

Actualidad

La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno

En La Cátedra Gaona, el profesor Mauricio Gaona analizó la Asamblea Popular Constituyente propuesta por el Gobierno Petro.

La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno

La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno

07:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dr. Mauricio Gaona, bandera de Colombia y Caballo de Troya. Fotos: W Radio / Getty Images

Escuche La Cátedra Gaona aquí:

La Cátedra Gaona: El ‘Caballo de Troya’ en la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno

07:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad