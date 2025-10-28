No estaba pidiendo bala para ningún candidato: Srta. Antioquia habla de polémica por videos políticos

Laura Gallego Solís fue coronada como señorita Antioquia 2025 y representará al departamento en la próxima versión del Concurso Nacional de la Belleza, sin embargo su candidatura se ha visto rodeada por la polémica tras conocerse una serie de videos con contenido político y violento.

En uno de los videos grabados antes de su designación como reina, aparece Laura haciendo una serie de entrevistas. La pregunta es “estás en un desierto, te dan una pistola y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le das la bala?”.

Laura, de 27 años, habló con W radio y aseguró que “yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”. La reina sostiene que por su reciente nombramiento no puede pronunciarse sobre política y que no pretende unir al país en torno a un pensamiento político.

Advirtiendo que el material audiovisual fue grabado antes de ser aceptada en el concurso, Laura Gallego dijo que “no estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado”.

Desde la organización del Concurso Nacional de la Belleza reiteraron que ninguna de las candidatas está autorizada para opinar sobre el panorama político del país, sin embargo descartaron que por ahora se le imponga una sanción o se le pida la renuncia a la señorita Antioquia.