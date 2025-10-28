“No sabemos nada”: esposa de agente secuestrado por el ELN
Jesús Antonio Pacheco, agente de la Fiscalía, lleva 6 meses secuestrado por el ELN.
En W Radio habló Mayra Alejandra Díaz, esposa del agente de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco, quien lleva 6 meses secuestrado por la guerrilla del ELN.
Dijo que hace unos días vio a su esposo a través de un video que le enviaron como prueba de supervivencia y que lo notó enfermo.
“Toño estaba enfermo, llevo 23 años con él y uno conoce a las personas. Él estuvo enfermo, en la última prueba dice que le estaba molestando la vesícula y él ya estaba para cirugía”, contó.
Se refirió al anuncio de este grupo guerrillero, en el que anunciaron que someterán a cuatro funcionarios públicos secuestrados a un juicio político.
“El es un servidor público, no es una persona mala. Esto es increíble”, afirmó.
Por último, aseguró que no saben “nada” por parte de las autoridades y que a los familiares no les comunican información.