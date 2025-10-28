Nuevo libro revela aspectos íntimos de la vida de Michael Jackson

Michael Jackson en su presentación en el show de mediotiempo del Super Bowl XXVII. (Photo by Steve Granitz/WireImage) / Steve Granitz

Dan Beck, un veterano de la industria musical con más de 40 años de experiencia, conversó con La W acerca del libro ‘You’ve Got Michael: Living Through HIStory’, un texto que cuenta aspectos íntimos de la vida de Michael Jackson.

“Este libro trata de decisiones internas que tuvieron en las producciones exitosas que hizo Michael”, mencionó.

Mencionó que el texto también cuenta los estresante que fue el ‘Rey del Pop’ afrontar las críticas que recibía desde los medios de comunicación.

Asimismo, le lleva a los lectores a conocer cómo fue el detrás de escena de la histórica presentación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII o el comercial que grabó junto a otra leyenda como Michael Jordan, además de otros aspectos de su vida.

¿Cómo sería el mundo de la música hoy con Michael Jackson?

“La industria de la música ha cambiado mucho. Las cosas que antes tomaban muchas horas, ahora se hacen muy rápido, como la comunicación con los fans”, expresó. Sin embargo, advirtió que eso le puede jugar en contra al artista.

“Ahora pueden salir instantáneamente los artistas sin tener que manufacturar los vinilos o discos, eso genera cercanía”, indicó.

Reviva la entrevista completa con Dan Beck aquí: