Planes de evacuación que tienen en Jamaica por la llegada del Huracán Melissa, según MinSalud

El Dr. Christopher Tufton, ministro de Salud de Jamaica,. pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los más recientes detalles y noticias del paso del Huracán Melissa categoría 5.

Según dijo, ya están preparados para la llegada de este huracán, aunque ya han sentido algunas lluvias fuertes, se pronostica que Melissa golpee la tierra a las 2 de la tarde.

“Ya se están sintiendo algunos efectos como la caída de árboles, vientos y lluvias”, dijo.

Siendo así, siguen con el plan de evacuación y protección para la llegada de este fenómeno. Tufton reveló que se está dando de alta a los pacientes que pueden para abrir más disponibilidad en los hospitales y poder atender lo que más puedan tras el paso de Melissa.

El ministro de Salud de Jamaica fue enfático en mencionar que la prioridad de esta emergencia es preservar las vidas de las personas.

“Ya perdimos tres vidas en medio de la preparación de este en accidentes con los cortes de árboles y uno se electrocutó”, afirmó.

Asimismo, contó que se están estableciendo varios refugios para quienes se vean afectados.

En cuanto a los cuidados de la infraestructuras, señaló que tras el huracán Gilbert de 1988 que impactó fuertemente contra Jamaica, tienen infraestructura fuerte para soportar la mayoría del viento que se espera que llegue con el fenómeno.

Sin embargo, hay quienes aún construyen con material que no es resistente, por lo que quienes están en estas construcciones recibirán acompañamiento y protección.

¿Qué harán con los pacientes críticos en hospitales?

De acuerdo con el ministro, hay algunos hospitales que tienen un mayor riesgo debido a que están más cerca de la zona costera, por lo que ya tienen planes de evacuación.

Los pacientes críticos fueron trasladados a pisos altos y se han hecho algunos ajustes para que todos estén protegidos.

¿Jamaica recibirá ayuda internacional?

Jamaica recibirá ayuda de diferentes países, incluido Colombia, dijo el ministro, asegurando que están coordinando para asegurar que estas lleguen a las manos adecuadas.