El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cifras de reforma a la salud están financiadas: MinSalud tras decisión de Comisión Séptima del Senado

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la decisión de la Comisión Séptima del Senado de engavetar la reforma a la salud hasta que haya recursos para implementarla.

Ante dicha negativa, el ministro aseguró que los recursos para la salud del 2026 ya están financiados. Además, afirmó que el Ministerio de Hacienda ha entregado varios avales para la reforma a la salud.

“El presupuesto de salud está claro y definido. Son 109 billones de pesos a través de recursos del Sistema General de Participaciones, lo que tiene que ver con el Presupuesto General de la Nación, las cotizaciones, lo que se obtiene por Coljuegos”, dijo.

Le puede interesar: Petro habla de “traición” y reiteró llamado a Constituyente tras aplazarse debate de reforma a la salud

“Es decir, las cifras para la reforma, incluso con aumentos sustanciales para solucionar las deudas pendientes y poder cumplir con muchos de los temas de la reforma, están financiadas”, agregó.

Jaramillo resaltó que desde abril del 2024 inició el proceso de la reforma a la salud en el Congreso, pero hasta hoy no han querido dar la discusión.

“Hoy todo está financiado. Hemos pagado todo el mes de octubre cerca de 8 billones de pesos. Esta semana queda pagado totalmente el Régimen Contributivo”, sostuvo.

De la misma manera, señaló que el presupuesto de salud para 2026 está asegurado.

¿Recursos adicionales para el proceso de transición de la reforma no están en el presupuesto?

“Nosotros ya tenemos el presupuesto de salud y está en la base del aval fiscal que se dio. Todo lo que son impuestos saludables quedan incluidos para la salud. Comienza a generarse el aumento del punto del PIB para los próximos años.

Escuche la entrevista completa aquí: