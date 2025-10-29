El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo va la implementación del Acuerdo de París diez años después de la COP21? Los líderes responden

La ONU asegura que el cambio climático es una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional.

Esto llevó a los líderes mundiales a reunirse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en Paris, un evento que nació en 2015 y que dio como resultado el Acuerdo de París.

W Radio asistió al Foro de la Paz en París, donde conversó con Laurent Fabius, ex primer ministro de Francia y presidente de la COP21, quien se refirió a lo avanzado en los acuerdos.

“Tenemos resultados del Acuerdo de París, no hemos alcanzado todo lo que se prometió, pero hemos obtenido financiación, programas, desarrollo tecnológico, eso puede verse como un logro, ahora toca avanzar en nuevos acuerdos”, aseguró.

Por su parte, La W también conversó en el evento con Anne Hidalgo, alcaldesa de París.

“Estamos a un nivel alto de acción con las ciudades, los gobiernos locales han hecho muchos cambios y han sido parte de la solución, pero hay que trabajar mucho. Hay una narrativa opositora a lo que estamos intentando en temas climáticos y eso nos hace perder el tiempo, por eso hay que demostrar que con ciencia, empresas y sociedad civil, gobiernos locales y nacionales podemos implementar lo que necesita la humanidad para poder vivir, que la gente pueda vivir bien”, expuso.

¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo de París?

El Acuerdo establece objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones:

Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1,5 °.

Revisar los compromisos de los países cada cinco años.

Ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.

Escuche la entrevista completa en La W:

