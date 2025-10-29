La W RadioLa W Radio

¿Cuál es la situación de los turistas en Jamaica tras el paso del huracán Melissa? Ministro explica

Edmund Bartlett, ministro de Turismo de Jamaica, conversó con La W sobre las afectaciones al país y a los turistas tras la emergencia por el huracán Melissa.

Edmund Bartlett y huracán Melissa | Fotos: GettyImages

El huracán Melissa, que se debilitó de categoría 5 a 3 después de azotar con fuerza a Jamaica, continúa desplazándose por el Caribe rumbo a Cuba, donde se prevé que llegue con vientos sostenidos superiores a los 200 kilómetros por hora.

Edmund Bartlett, ministro de Turismo de Jamaica, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la emergencia en el país y la situación de los turistas que no lograron salir del territorio.

“Nos estamos moviendo de un lado a otro del país, el área con mayor daño es el oeste de Jamaica, algunos techos se han perdido, hay afectaciones en servicios básicos, a la infraestructura, se han cortado las telecomunicaciones, hay calles bloqueadas, la situación es difícil. El reporte de muertos no está claro aún, a medida que avance la mañana tendremos más información”, informó el ministro.

¿Cuál es la situación de los turistas en Jamaica?

Según comentó el ministro Bartlett en La W, unos 25.000 turistas siguen en Jamaica.

“Están en perfectas condiciones, nos caracterizamos por ofrecer hospitalidad, atención, cuidado y eso queremos dar a los visitantes, estamos trabajando con las aerolíneas para recibir las ayudas necesarias y que se facilite la transferencia de vuelos, esperamos que a la final de la semana se resuelvan los inconvenientes”, dijo.

Finalmente, destacó que se llevan a cabo misiones con los embajadores de otros países, así como con los funcionarios de los consulados.

“Estamos llevando a cabo los protocolos de emergencia de huracanes, intentando reducir costos y condonaciones para los turistas que han tenido que estar más tiempo de lo esperado en sus hoteles, serán repatriados lo más pronto posible, necesitamos a los países amigos, estamos abiertos a cualquier apoyo para esta situación”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

