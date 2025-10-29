La W RadioLa W Radio

Debate de congresistas liberales: ¿Partido Liberal se distancia del petrismo y mira al uribismo?

09:49

Gustavo Petro, Álvaro Uribe y logo del Partido Liberal. Fotos: (Cortesía: Presidencia) / (Colprensa - Lina Gasca) / X @PartidoLiberal

La representante Olga Beatriz González y el senador Juan Pablo Gallo, ambos del Partido Liberal, analizaron en La W cuál será el rumbo de la colectividad para las elecciones del 2026.

Escuche la entrevista completa aquí:

09:49

Escuche W Radio en vivo aquí:

