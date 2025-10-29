El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El que violó el cese al fuego fue Hamás: director del Instituto de Paz de los Acuerdos de Abraham

Asher Freedman, director para Israel del Instituto de Paz de los Acuerdos de Abraham y quien fue jefe de gabinete y asesor de asuntos internacionales del ministro de Asuntos Estratégicos y Seguridad Pública de Israel, dialogó con La W acerca del ataque israelí que dejó más de 100 muertos en la Franja de Gaza, a pesar del cese al fuego.

“Los eventos fueron al revés. El que violó el acuerdo fue Hamás, ellos atacaron y mataron a un soldado de las fuerzas de defensa israelí. Lo que hizo Israel fue atacar a esos terroristas”, afirmó.

Afirmó que el Departamento de Salud de Gaza está controlado por Hamás y ellos reportaron los 100 muertos. “Una vez Israel respondió al ataque de Hamás, se restableció el cese al fuego”, aclaró.

Israel acusa a Hamás de no querer devolver cuerpos

Según aseguró, en el plan de 20 puntos que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se planteó que todos los secuestrados debían ser liberados y los cuerpos deberían ser entregados.

Asimismo, denunció que Hamás necesita retomar el control total sobre Gaza y no quieren que se mantenga el cese al fuego.

Israel busca acabar la presencia de Hamás en la Franja de Gaza

“A menos de que Hamás salga del poder en la Franja de Gaza, es cuestión de tiempo para que la guerra vuelva a suceder. Hamás no tiene la intención de desarmarse e Israel hará el trabajo de desarmarlos”, afirmó.

¿Benjamín Netanyahu tiene interés en continuar la guerra?

“Netanyahu no tiene intenciones con la guerra. A él le conviene más demostrar que se cumplen los 20 puntos del acuerdo, pues si no, los oponentes dirán que fracasó”, finalizó.

