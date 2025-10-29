El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es la mayor masacre en la historia de Brasil: diputado federal de Río de Janeiro

Francisco Alencar, diputado federal de Río de Janeiro, habló con La W sobre la mega operación de la Policía de Brasil en las favelas de esa ciudad y que dejó más de 130 muertos.

Alencar calificó esta operación como la “mayor masacre en la historia de Brasil” y señaló que tiene un fondo político y electoral.

“Esta es una práctica que no usa mecanismos que la tecnología hoy ofrece. Es una masacre en barrios pobres. Hay muchos inocentes en los 132 muertos, hay jóvenes que no tenían vinculación directa con el tráfico (de drogas)”, afirmó.

Incluso, expresó que en Brasil no hay pena de muerte, pero eso fue lo que se dio con la operación policial.

¿Operativo se salió de las manos?

“Los vecinos colocaron en plaza pública 60 cuerpos que están siendo llevados al Instituto de Medicina Legal. Es la mayor masacre en la historia de Brasil”, reiteró.

Asimismo, manifestó que los grandes jefes de las estructuras criminales no estaban allí, sino en la zona sur de la ciudad, “en los barrios más ricos, en condóminos de lujo y tienen cuentas bancarias grandes”.

Escuche la entrevista completa aquí: