María Fernanda Cabal pidió a Procuraduría investigar a Irene Vélez por participación en política

La senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su petición a la Procuraduría de investigar a la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, por una presunta participación en política.

Según Cabal, Vélez incurrió en participación en política cuando publicó un video en sus redes sociales mostrando su asistencia y promoviendo la votación en la consulta del Pacto Histórico del pasado domingo, 26 de octubre.

“Todos los funcionarios públicos tienen establecido qué pueden y qué no pueden hacer, Irene Vélez no puede pasar por encima de lo que está escrito ni hacer lo que se le de la gana, que es lo que han hecho ella y el Gobierno de Petro. La ley es clara, no pueden ni participar, ni promover, ni intervenir en actos de campaña política, usó sus redes para invitar a votar la consulta del Pacto y eso está prohibido”, afirmó.

Asimismo, comentó que debería acarrear una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría.

¿Qué se viene electoralmente para la derecha política?

La senadora Cabal, además, se refirió al panorama político y las alianzas que se están gestando.

“Muchos líderes encuentran en el presidente Uribe la figura del momento para lograr el éxito y la victoria en elecciones entrantes. Hacia marzo habrá muchos movimientos, unos se van a adherir, otros harán consultas, yo sería partidaria de las consultas donde la gente pueda tomar la decisión de cuál es el mejor y que solo haya unos cuatro candidatos en el tarjetón final”, dijo.

Finalmente, expresó que es normal ver como políticos de diferentes sectores llegan al uribismo, buscando alianzas o respaldos,

“La base del Centro Democrático tiene la obligación de dar un candidato el 28 de noviembre, de ahí llegará la segunda etapa, habrá consultas y puede que otra gran consulta”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

