“No podemos hablar de reforma a la salud si no hay plata”, dice Nadia Blel y responde Fabián Díaz

La Comisión Séptima del Senado aprobó este 28 de octubre una proposición del Partido Conservador para aplazar el debate de la reforma a la salud, hasta que el Gobierno “incorpore fuentes de financiamiento verificables” para su implementación. Así pues, el debate quedó suspendido indefinidamente y esto podría significar eventual hundimiento del proyecto.

La suspensión se dio tras por propuesta de la senadora Nadia Blel, y presidenta de la colectividad, quien argumentó que el Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2026 no incorpora recursos adicionales ni rubros específicos para el proceso de transición al nuevo modelo de salud.

Al respecto, pasaron por los micrófonos de La W dos de los protagonistas de esa jornada: Blel y el senador Fabian Díaz Plata, del partido Alianza Verde, cercano al Gobierno Nacional.

“Los colombianos pueden tener la tranquilidad hoy más que nunca que la Comisión Séptima está funcionando. Y está funcionando porque no nos doblegamos (...) Esta es la reforma más importante para el país, y uno no puede hablar de salud, mientras no haya plata. Lastimosamente hemos venido insistiendo al ministro de Haciendas, Germán Ávila, que nos diga dónde están los recursos y esas nuevas fuentes de financiación, lastimosamente él nunca nos ha dado respuesta. Mientras no se estén garantizados la esos recursos, esta reforma no será viable”, dijo Blel.

Y agregó que “si en realidad el Gobierno está interesado en salvaguardar la vida de los colombianos, empieza a trabajar y a mejorar la crisis del sistema a partir de ahora y no con una reforma que en realidad no tiene los recursos garantizados como establece la ley”.

Por su parte, el senador Fabián Díaz la controvirtió y aseguró que “el aval fiscal sí está (...) tenemos el aval en la ponencia que presentamos, donde se justifican todos los recursos. Lo que nosotros estamos viendo es que la comisión sí está funcionando, pero a favor de las EPS y para seguir manteniendo un sistema de salud que no atiende realmente a los ciudadanos, que lo que hace es robarse billones de pesos de los recursos de la salud”.

Por eso, pidió a la comisión que se aborde el debate que, según él, no quieren adelantar porque “la oposición y los partidos tradicionales se han beneficiado justamente del sistema de salud, que está diseñado para el saqueo y no para atender a los pacientes”.

Y según explicó, la comisión ha preferido dilatar el debate y no archivar el proyecto, aun teniendo las mayorías, porque “tienen miedo a la apelación. Es decir, no archivan la reforma porque saben que la voy a apelar, tal cual como lo hice con la reforma laboral y será otra comisión la que tenga que adelantar la discusión que la Comisión Séptima no quiere. Eso realmente es el meollo del asunto, es por eso que han venido dilatando y se ha inventado mil y unas formas para no dar el debate”.

En ese sentido, solicitó al Gobierno enviar mensaje de urgencia e insistencia.