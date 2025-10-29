Problemas con el avión presidencial en viaje de Petro: no le quisieron dar gasolina en Madrid, España
El problema con el avión presidencial se dio en una escala que hizo en medio del viaje a Medio Oriente del presidente Petro.
Problemas con el avión presidencial en viaje de Petro: no le quisieron dar gasolina en Madrid
Avión presidencial de Colombia. Foto: Colprensa
El director de La W, Julio Sánchez Cristo, informó que se presentó un problema con el avión presidencial de Colombia en Madrid durante el viaje del presidente de la República, Gustavo Petro.
“Hizo escala en Madrid en su viaje hacia Oriente Medio y allí tuvo problema para que le prestaran servicio”, afirmó.
Posteriormente, se conoció que al avión no le quisieron brindar el servicio de gasolina. “Varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas”.
De esta manera, el avión tuvo que desplazarse a una base para que fuera el Gobierno español el que le brindara gasolina.
Este inconveniente se da luego de que el mandatario de los colombianos fuera incluido en la Lista OFAC, un listado que es realizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
