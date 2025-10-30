El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Petro y Verónica: la separación más costosa del país

Jueves de TBT, de recordar y de preguntar a quienes nos escuchan a esta hora ¿ustedes se han llevado también con un ex que puedan actuar sin problema como si siguieran juntos?.

Pues así es, Al oído de una historia digna de telenovela, de esas que mezclan poder, viajes y pasiones de Estado: “La separación más oculta del mundo.”

Porque según el presidente Gustavo Petro, él y Verónica Alcocer están separados “hace años”.

Pero, curiosamente, ella siguió actuando como primera dama: viajando, representando al país, contratando asesores, maquilladores y acompañantes con presupuesto público, hasta masajistas.

La pregunta es sencilla:

¿Separados, pero con los beneficios intactos del poder?, ¿O juntos… cuando hay que justificar los gastos?

La incoherencia es tan grande como las paredes que cubren este escándalo.

En la declaración de conflictos de interés del 1 de noviembre de 2024, el propio presidente Petro afirmó que Verónica era su cónyuge.

Entonces, ¿mentía antes o miente ahora?

El asunto no es de amor, ni de desamor, es de legalidad.

Porque si la primera dama no existía en el papel, pero sí en los contratos, podríamos estar frente a conductas que se podrían investigar: peculado, estafa y abuso del erario en favor de terceros.

Más de mil millones de pesos en lujos, viajes y estética personal, mientras el país se hunde en déficit, inflación y promesas rotas.

Aquí no hay romanticismo, hay cinismo.

No se puede hablar de gobierno del cambio cuando se repiten los mismos vicios de la vieja política, maquillados con discursos de moral y justicia social. Presidente tanto que habla de la política del amor y ocultando la libertad de una separación ¿dónde quedado

Al oído, presidente: No se puede predicar transparencia cuando la casa propia está llena de sombras. No se puede hablar de separación cuando lo único que no se ha separado es el dinero público del interés privado.