En entrevista con Julio Sánchez Cristo en La W Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, manejará en encargo el Fondo de Adaptación, entidad clave en la ejecución de proyectos de mitigación y reconstrucción frente a desastres naturales.

Lea también: Carrillo denuncia presuntos favorecimientos del Fondo de Adaptación a contratista de Ruta del Arroz

Según Benedetti, el cambio obedece a irregularidades y decisiones técnicas cuestionadas dentro del fondo, donde se habrían realizado contrataciones sin relación directa con el cambio climático ni la gestión ambiental.

Le puede interesar Katherine Rojas sale del Fondo de Adaptación: duró menos de dos meses en el cargo

“Ha habido unas contrataciones y unos temas ahí que no tienen que ver con el cambio climático, que no tienen nada que ver con el tema ambiental. Están direccionando el río con cemento cuando lo que se necesita es hacer un calado, eso es lo que yo entiendo. Entonces, a quien van a encargar es a Angie Rodríguez ”, explicó Benedetti en La W.

El exembajador añadió que Rodríguez se encontraba en Egipto acompañando al presidente Gustavo Petro en su gira internacional, y que mientras regresa al país, una funcionaria del Palacio de Nariño asumió el encargo temporal.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Ella está en este momento en Egipto, debe estar llegando, si es que ya no llegó con el presidente de la República. Por lo tanto, encargaron a una funcionaria que es la segunda de ella en Palacio”, detalló.

Escuche la noticia:

Play/Pause Angie Rodríguez, directora del DAPRE, asumirá de encargada el manejo del Fondo de Adaptación 02:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: