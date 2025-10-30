“Bogotá es líder en muchas cosas”: Alcalde Galán tras ser sede del Día Mundial de las Ciudades 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Bogotá es líder en muchas cosas”: Alcalde Galán tras ser sede del Día Mundial de la Ciudades 2025

Bogotá

ONU-Hábitat eligió a Bogotá como la sede oficial del Día Mundial de las Ciudades 2025, evento global de urbanismo sostenible promovido por las Naciones Unidas.

El alcalde Carlos Fernando Galán pasó por los micrófonos de La W en el marco de dicho evento que se celebra este 30 y 31 de octubre en Ágora, Bogotá.

“Hoy los ojos del mundo se posicionan sobre Bogotá, es la sede del evento más importante de ONU Hábitat que discute los retos y oportunidades que tienen las ciudades en el mundo”, dijo.

De acuerdo con el alcalde, Bogotá fue escogida por lo que está pasando en la ciudad, “sé que tenemos dificultades y retos, pero también tenemos muchas cosas, como por ejemplo, estamos liderando la política de movilidad sostenible, estamos construyendo el metro, nuevos transmilenios, política ambiental que está buscando enfrentar el cambio climático y una política de vivienda muy ambiciosa”.

Aunque las obras que se adelantan en Bogotá y el desorden visual que hay en la capital dificulta el mostrar la ciudad, Galán afirma que hace parte del proceso de transformación.

“Reconocen que Bogotá se está transformando y entienden lo que eso implica para los ciudadanos y para los visitantes”, dijo, asegurando que tuvo una reunión con algunos invitados internacionales.

Asimismo, comentó que pese a que cuando llegó a la Alcaldía le pidieron cambiar el POT, él quiso apostarle y sacar adelante el plan de ordenamiento territorial que ya existía.

“Esa apuesta ha sido unas de las principales en mi administración que es la que ha permitido que se acabe esa inseguridad jurídicos y el desorden en términos de planeación”, afirmó.

Por otro lado, señaló que la cantidad de obras que hay en la ciudad se deben a que cuando él llegó a la Alcaldía todas tenían retrasos y quiso adelantarlas.

“Ayer pusimos en funcionamiento el primer tramo de la 68, es una obra que cuando yo llegué tenía que estar en el 80% y estaba en un 42% después de 4 años de adjudicada”, afirmó.

En cuanto al metro de Bogotá, afirmó que ya no es solo una promesa, sino una realidad, que incluso la gente ya ha visto.

“No es un proyecto de movilidad, es un proyecto de transformación integral de la ciudad”, dijo.