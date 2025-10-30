El debate de X se va a mantener, no le voy a bajar la cabeza a la derecha: Walter Rodríguez, ‘Wally’

Walter Rodríguez, más conocido como ‘Wally’ en redes sociales, fue uno de los protagonistas de la jornada del pasado domingo en la que acumuló 137.000 votos y se consolidó como la tercera votación más alta de la consulta al Senado del Pacto Histórico.

Ante esto, algunos políticos reaccionaron a través de sus cuentas de X y él se defendió con palabras que para muchos han sido “polémicas”.

Sin embargo, ‘Wally’, en los micrófonos de La W, afirmó que no se arrepiente de haber contestado como lo hizo debido a que según dice, ha sido víctima de persecuciones.

“Me arrepiento de la primera, que dije ‘bobo hpta’, de los demás no me arrepiento, porque yo he sido víctima de una persecución durante todos estos años, me han atacado por el físico”, dijo, asegurando que lo han insultado por su físico, y le han hecho persecuciones a su familia.

“Me han hecho amenazas, memes, burlas, etc, que yo me he aguantado porque ya llevo en redes más de 14 años, pero el día después de la votación lo que empiezo a ver es ataques contra las personas que decidieron confiar en mi proyecto político (...) cuando empiezan a atacarlo diciendo que son unos brutos y que demuestran la carencia argumentativa del país, a mí se me vuela la cabeza y empiezo a responder”, contó.

Además, reveló que aunque hace mucho no respondía este tipo de comentarios, esta vez tuvo que salir a responder diciéndoles “la verdad”.

“No es insultarlos, es decirles la verdad, eso es lo que hemos venido haciendo hace muchos años”, dijo.

En cuanto a los debates en el Congreso, afirmó que se harán con argumentos, con cifras, con un sustento. “Se me voló, obviamente así no serán los debates, el debate de Twitter sí se va a mantener, no le voy a bajar la cabeza a la derecha”.

“Llevamos 5 años siendo líderes de opinión consultados por los líderes”, afirmó.