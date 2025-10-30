El restaurante Árabe Internacional, referente de la gastronomía en Cartagena, cumple 60 años
Este restaurante es considerado una de las paradas obligatorios en Cartagena no solo para ciudadanos, sino también para turistas.
El 1 de noviembre se cumple el aniversario número 60 del Restaurante Árabe Internacional, un referente cultural y gastronómico de comida sirio-libanesa ubicado en la ciudad de Cartagena, en Bocagrande.
Fundado en 1965 por Georgette Saker de Farah, ciudadana siria, y su esposo Alfredo Farah Aruachán, la pareja dio a conocer a los ciudadanos los mejores platos y recetas de la cocina árabe.
Nadia Farah Saker y Betty Farah Saker, hijas de los fundadores, tomaron la decisión de trabajar por mantener ese legado tras el fallecimiento de sus padres, dedicando su vida entera a estar al frente del restaurante.
En conversación con la W, Betty reveló varios detalles relacionados a la historia y a lo que representa, no solo para ellos como familia, sino para la ciudad, este espacio culinario que empezó en un garaje.
“Cualquier día a mi mamá se le dio por querer montar un negocio de comida árabe y así fue. Eran 9 mesitas en un garaje, la gente hacía cola para entrar y se fue convirtiendo en un punto de encuentro para todos los cartageneros”, reveló.
Con mucha emoción, dedicó el aniversario a sus padres, los responsables de crear este escenario gastronómico en el que se reúnen parejas, familias e incluso, grandes personalidades de la política nacional.
“Cuando murieron mis padres, Nadia y yo nos dedicamos al restaurante, ella en la parte administrativa porque de cocina no tiene idea […] y yo soy la que está pendiente de que todos los platos salgan bien y de hacer las compras. Así funcionamos súper bien”, añadió.
