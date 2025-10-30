El restaurante Árabe Internacional, referente de la gastronomía en Cartagena, cumple 60 años

El 1 de noviembre se cumple el aniversario número 60 del Restaurante Árabe Internacional, un referente cultural y gastronómico de comida sirio-libanesa ubicado en la ciudad de Cartagena, en Bocagrande.

Fundado en 1965 por Georgette Saker de Farah, ciudadana siria, y su esposo Alfredo Farah Aruachán, la pareja dio a conocer a los ciudadanos los mejores platos y recetas de la cocina árabe.

Nadia Farah Saker y Betty Farah Saker, hijas de los fundadores, tomaron la decisión de trabajar por mantener ese legado tras el fallecimiento de sus padres, dedicando su vida entera a estar al frente del restaurante.

En conversación con la W, Betty reveló varios detalles relacionados a la historia y a lo que representa, no solo para ellos como familia, sino para la ciudad, este espacio culinario que empezó en un garaje.

“Cualquier día a mi mamá se le dio por querer montar un negocio de comida árabe y así fue. Eran 9 mesitas en un garaje, la gente hacía cola para entrar y se fue convirtiendo en un punto de encuentro para todos los cartageneros”, reveló.

Con mucha emoción, dedicó el aniversario a sus padres, los responsables de crear este escenario gastronómico en el que se reúnen parejas, familias e incluso, grandes personalidades de la política nacional.

“Cuando murieron mis padres, Nadia y yo nos dedicamos al restaurante, ella en la parte administrativa porque de cocina no tiene idea […] y yo soy la que está pendiente de que todos los platos salgan bien y de hacer las compras. Así funcionamos súper bien”, añadió.

