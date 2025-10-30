En Bogotá hay método: ONU Hábitat sobre la sede del Día Mundial de las Ciudades 2025
Elkin Velásquez, director regional de la ONU Hábitat para América Latina y el Caribe, dijo en La W que la clave del éxito en una ciudad es la “integralidad”.
Elkin Velásquez, director regional de la ONU Hábitat para América Latina y el Caribe. Foto: W Radio.
Bogotá es el epicentro global del debate sobre el futuro urbano al acoger, los próximos 30 y 31 de octubre, el Día Mundial de las Ciudades 2025, la cita más importante de ONU-Hábitat sobre sostenibilidad, innovación y gobernanza urbana.
En esa línea, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Elkin Velásquez, director regional de la ONU Hábitat para América Latina y el Caribe, quien conversó sobre el evento.
“La clave del éxito es la integralidad, llevar todas esas ofertas y llevar todas intervenciones al mismo tiempo, en el mismo lugar y territorio”, dijo en su primera intervención.
Y agregó: “Cuando Bogotá se presentó para ser la sede del Día Mundial de las Ciudades presentó lo que está haciendo en vivienda, resiliencia, movilidad y más sectores, pero lo que llamó la atención de los colegas de ese panel en Nairobi que sesionó para elegir esa sede global, fue el método de trabajo”.
“Se necesita determinación, lo notamos en la administración (de Bogotá), y se necesita método, en Bogotá hay método, la integralidad”, dijo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
