¿En qué terminó la reunión entre Xi Jinping y Trump?

La reunión entre Xi Jinping, presidente de China y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recogió algunos consensos básicos para aplazar la guerra comercial que amenaza con aranceles recíprocos superiores al 100%.

Al respecto, Ji Wenhua, reconocido jurista que trabaja como enlace asesor del Gobierno chino con la Organización Mundial del Comercio, habló en La W y aseguró que “los dos presidente de las primeras potencias económicas del mundo han tenido una toma de contacto cordial”, dijo.

Además, reveló que aunque son conscientes de que los conflictos entre China y Estados Unidos seguirán existiendo, deberán ser gestionados de manera razonable.

“Ha habido un desarrollo positivo y ha despertado mucho optimismo porque se rebajan las tensiones comerciales, sostener un diálogo a futuro, seguir conversando sobre los asuntos que los separan”, dijo, afirmando que la impresión de la reunión “es muy positiva”.

Sin embargo, señaló que esta reunión es parte de un proceso, de un camino largo donde habrá momentos para el optimismo y muchas dificultades".

Finalmente, habló de las restricciones de la exportación, uno de los problemas comerciales más grandes entre China y Estados Unidos, afirmando que el control de esto es una herramienta comercio internacional válida y acertada para salvaguardar la seguridad nacional, pero afirma, que no se debe abusar de esto.

“Estados Unidos ha estado expandiendo el alcance de estas medidas y controlando a otros países de exportaciones a China, es el país más castigado por EE.UU.”, dijo, agregando que este control en unas ocasiones es algo abusivo y por ende, requiere de una construcción radical.