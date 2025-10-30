Es una buena candidata a vicepresidenta, esa teoría es viable: MinInterior sobre María José Pizarro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es buena candidata a vicepresidenta, esa teoría es viable: MinInterior sobre María José Pizarro

Este jueves, la senadora María José Pizarro anunció, a través de un video publicado en sus redes sociales, que desistió de su intención de ser la cabeza de lista del Pacto Histórico para el 2026.

Al respecto, en La W, con Julio Sánchez Cristo, se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que la actual senadora María José Pizarro sería una buena candidata a vicepresidenta.

Benedetti reveló en una primera instancia que la decisión de la senadora de desistir de su intención de ser la cabeza de lista del Pacto Histórico para el 2026 lo “tomó por sorpresa la decisión”.

Y así, contó: “Lo que sí se es que cuando se hizo la consulta se acordó que el que quedara de segundo era cabeza de lista, en este caso fue Carolina Corcho".

“Segundo. Cuando se define quiénes son los tres candidatos, el presidente Petro le pidió a María José Pizarro que se baje de la aspiración presidencial, al igual que a Gloria Flórez, Gustavo Bolívar, etc y ahí nace la idea de que pueda ser cabeza de lista”.

Así, resaltó que “ellas dos (Corcho - Pizarro) tienen que ponerse de acuerdo porque las dos son muy valiosas, que una vaya de primera y otra de tercera. Ahora, vamos a ver si la vanidad da para ese acuerdo”.

Finalmente, Benedetti dijo que “ella (Pizarro) es una buena opción para otra persona en el Frente Amplio porque ahora viene su desarrollo, que todo apunta hacia marzo”.

“Ahí estará Roy Barreras, depronto Juan Fernando Cristo y las personas que quieran participar. Si eso llegara a pasar y hubiera alguno de ellos que quiere cerrar filas para recoger algo de la izquierda, ella es una buena candidata a vicepresidenta, ella tiene como llegar ahí, esa teoría es viable", contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Lista OFAC, campaña Petro Presidente, Pacto Histórico y más: los temas de Armando Benedetti, MinInterior, en La W 44:41 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: