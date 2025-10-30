El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Especialista en ciberseguridad alerta por vulnerabilidad crítica que afecta navegadores de Chrome

José Pino, especialista en ciberseguridad y desarrollador independiente, reconocido por su trabajo con empresas como Dropbox, eBay, PayPal, Mozilla, Microsoft, Twitter y Yahoo!, volvió a destacar a nivel internacional tras descubrir una vulnerabilidad crítica que afecta a todos los navegadores basados en Chromium, incluido Google Chrome.

Según Pino, se trata de “una vulnerabilidad que permite colapsar los navegadores de Google como Chromium, que es el que utilizan grandes empresas como Opera”.

Siendo así, explicó que se debe a una falta de límites de las secciones en las pestañas del título, es decir que colapsando el título, se puede colapsar el navegador de cualquier persona en el mundo en menos de 15 segundos.

De este modo, reveló que “se pueden hacer ataques programados afectando a personas que hagan búsquedas en horas específicas y mientras ven algo de contenido, si reciben este ataque, puede generar problemas en la operación”.

