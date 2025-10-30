El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay que saber manejar el agua en Latinoamérica y el Caribe: llamado de la CAF por crisis climática

Recientemente, el colombiano Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), fue reconocido por la revista TIME como uno de los 100 líderes más influyentes en la acción climática que destaca a quienes impulsan soluciones frente a la crisis ambiental.

En esa línea, el mismo Díaz-Granados, quien es también exministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, e hizo un llamado ante la crisis climática que hay en el mundo.

“América Latina y el Caribe es, tal vez, la región más vulnerable frente al cambio climático y, esencialmente, a la crisis hídrica, que es la crisis climática”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Es una crisis del agua en general, un problema de sequías, de inundaciones, de incendios forestales y de pérdida de suelos. Lo que hemos hecho desde el banco es focalizar toda la atención para llevar mas información a los gobiernos y movilizar más recursos . Tratar, por distintas métodos, de acercarnos a las soluciones”.

Así, Díaz Granados resaltó que “hay distintas ángulos en la discusión, lo que es innegable es que zonas en el trópico están mas expuestas a subidas de vapor de agua, que es la aceleración del cambio climático”.

Por eso, enfatizó en que “hay que saber manejar el agua dentro de América Latina y el Caribe, y es una necesidad que tiene la región”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

