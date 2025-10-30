Mi ánimo está en cero, se me vino el mundo encima: MinInterior tras ser incluido en Lista Clinton

El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro, junto a su hijo Nicolás Petro Burgos; su esposa, Verónica Alcocer; y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton.

Al respecto, el ministro Benedetti habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre lo sucedido.

Lea más: “Gringos go home”: Benedetti responde a EE.UU. tras ser incluido en la Lista Clinton

Benedetti reveló que tras ser incluido en la Lista OFAC, su vida “ha cambiado mucho”.

Agregó: “He estado bastante golpeado, en shock todavía. He tenido en mi vida política peleas muy duras, pero siempre estuve fuerte”.

Le puede interesar Estados Unidos incluyó a Petro, Verónica Alcocer, Benedetti y Nicolás Petro en Lista Clinton

Comentó que desde que se enteró, su ánimo “está en cero”.

“Mi familia está muy golpeada y se me ha venido encima el mundo, bastante golpeado para trabajar. La cosa ha sido bastante fea”, dijo.

¿En qué lo afecta día a día la noticia?

Benedetti dijo respondió: “La relación con mi esposa se ha mejorado en el sentido de que hablamos más de lo que hablábamos antes”.

Aseguró, además, que en el trabajo “no baja la guardia, pero no con el mismo entusiasmo o ahínco”.

“Siempre es una zozobra, un sentimiento harto y aburrido que uno tiene ahí”, dijo.

Lea también: No tengo un dólar en EE.UU., no hay cuenta que congelarme: Petro tras ser incluido en Lista Clinton

Lista OFAC: Por qué lo incluyeron

Benedetti dijo: “La narrativa que he visto en los últimos 24 o 48 horas es que yo tengo algo que contar. La gente cree que tengo el puesto que tengo, o el puesto que tuve, porque tengo algo que contar y no es así”.

“Hubiera querido ser el ministro de las TIC o de Transporte”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo: