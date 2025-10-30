“Mi relación con Verónica Alcocer no es buena”: MinInterior Armando Benedetti

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este jueves, 30 de octubre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su inclusión en la Lista Clinton en conjunto con el presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos y Verónica Alcocer.

A propósito, Benedetti reveló que su relación con Alcocer no sería positiva.

"Mi relación con Verónica Alcocer no es buena, no sé qué pasó al final de la campaña, al final de esta me quitó su cariño, su aprecio. No sé si tuviera que ver que yo estuviera o no en el Gobierno, pero de mi parte nunca hubo un mal proceder para que pasara eso (mala relación)”, dijo.

Por otro lado, se debe recordar que el presidente Petro dijo este fin de semana que está “separado físicamente” de Verónica Alcocer, a lo que reaccionó Benedetti.

Y agregó: “ No me gusta referirme porque no me voy a meter en las decisiones del presidente Petro . Ellos están casados legalmente, o sea que nadie podría decir que están divorciados, y eso es lo que está sucediendo”.

“Bajo la ley la cobija como primera dama y ellos legalmente están casados. Legalmente lo es”, comentó.

