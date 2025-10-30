¿Nos vamos a quedar sin trabajo por avances de la IA?: Serge Haroche, Premio Nobel de Física, responde

Serge Haroche, premio Nobel de Física en 2012, habló en La W sobre su participación en el Congreso Futuro Iberoamericano que se lleva a cabo en Casa América de Madrid donde compartirá este viernes 31 de octubre sus reflexiones sobre la evolución del mundo de la ciencia y la Inteligencia Artificial.

Al respecto, y en respuesta a la pregunta que muchos tienen ¿nos vamos a quedar sin trabajo por la IA?, dijo que va no cree que se acaben los trabajos, sino que la inteligencia artificial lo que va a hacer es “permitir cambiar industrias, cambiar la forma en la que se trabaja, es una modificación en la relación con las máquinas y tipos de trabajo”.

Siendo así, afirmó que seguramente habrá muchas personas que tengan que aprender a usar la IA en sus trabajos y a alimentarla.

“Va a ser una revolución del sistema industrial, pero que debería traer una revolución en el sistema educativo. Se les tiene que empezar a enseñar a los estudiantes para que no solo convivan con la IA sino que comprendan cómo esta puede mejorar y ayuda”, afirmó.

Sin embargo, enfatizó en que, como ya se pudo ver, el mundo digita, al llegar a las aulas causó un problema grande debido a que los estudiantes estaban más concentrados en las redes y en el internet, por lo que recomienda que “lo que hay que hacer es entender la aproximación de la educación ante los computadores, tiene que ser algo humanista”, dijo.

Además, afirmó que “se tiene que respetar la relación entre profesor alumno y alumno profesor”, pues considera que “se necesita el contacto humano, crear nexos sociales”.

“Estoy sorprendido de ver como los estudiantes han perdido la capacidad de cálculo mental por esos celulares”, dijo.