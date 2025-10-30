¿Qué implica anuncio de suspender apoyo de FFMM a operaciones que usen fuerza desproporcionada?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara a través de su cuenta en X la suspensión de todo apoyo de las Fuerzas Militares colombianas a operaciones que utilicen misiles o fuerza desproporcionada, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, entregó detalles sobre lo que realmente implicaría ese mensaje, citando fuentes dentro del Ministerio de Defensa.

“El trino del presidente no es claro, o sea, no entienden, pero una cosa es un trino, un mensaje en X, y otra cosa es una nota formal a los Estados Unidos”, explicó Sánchez Cristo en La W.

Según relató, en el Ministerio de Defensa buscan precisar qué tipo de cooperación se suspende con Estados Unidos.

“Queremos entender que sea colaborar en las operaciones con misiles, es decir, lo que están haciendo desde drones, desde el aire, desde aviones o con las lanchas en el Pacífico y el Atlántico”, afirmaron fuentes del Ministerio.

Julio Sánchez advirtió que el mensaje del mandatario podría referirse a no participar en ataques o acciones unilaterales de Estados Unidos que impliquen el uso de misiles, como las operaciones que, según dijo, ha ordenado el presidente Donald Trump “contra lanchas en los océanos”.

“Ni la Policía, ni el Ejército, ni la Fuerza Aérea de Colombia han participado de esa decisión unilateral (…) Me imagino que el presidente quiere reiterar que no participaremos”, agregaron las fuentes consultadas.

Finalmente, Sánchez Cristo subrayó que mientras no haya un documento formal, el anuncio no modifica la cooperación actual con Washington. “Sin una nota oficial, esto no afecta en este momento absolutamente nada el trabajo conjunto que están haciendo”, concluyó citando fuentes del Ministerio de Defensa.

En la tarde de este jueves 30 de octubre el presidente Gustavo Petro informó que ordenó suspender todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones internacionales que involucren el uso de misiles o fuerza desproporcionada. Esto luego de destacar una nueva incautación de cocaína realizada por la Armada Nacional en el Pacífico central, “sin un solo muerto”.

Según el reporte oficial, la operación permitió la captura de tres tripulantes: un colombiano y dos ecuatorianos y la incautación de 94 costales que contenían 2.796 paquetes rectangulares con clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 2.782 kilogramos.

El presidente Petro sostuvo que este resultado demuestra “la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas” y reiteró que la política antidrogas del Gobierno busca resultados “sin derramamiento de sangre”.