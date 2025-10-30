Tenemos que poner orden con las motos: Galán por restricciones de fin de semana de Halloween

Bogotá

En los micrófonos de W Radio, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a las inconformidades que existen entre el genio motero de la ciudad por las restricciones de movilidad que implementó la Alcaldía de Bogotá en medio del puente festivo de Halloween.

“Entiendo lo que ha pasado con el crecimiento de las motocicletas. Eso ha generado dificultades y tenemos que trabajar juntos en recuperar los usuarios del sistema de transporte”, dijo Galán.

Y agregó, “no podemos dejar hacer lo que se les da la gana a la gente. Tenemos invasión de andenes de ciclorrutas y acciones de quienes manejan moto que dificulta el orden en la ciudad”.

El mandatario aseguró que este fin de semana festivo es muy convulsionado, ya que es quincena, Halloween y hay más de 30 eventos en la ciudad.

“Es un fin de semana complejo en la seguridad y movilidad. Se han puesto en peligro a niños y habitantes de la ciudad en medio de las rodadas. Es una medida de seguridad y de orden público. El ruido es otra de las problemáticas y donde no hay orden ni control pues se genera una afectación. Nos han protestado mucho por el ruido. Es una medida excepcional que permite que las capacidades de atención, que son limitadas, y debemos usarlas y desplegarlas de la mejor manera”, concluyó.

Así funcionará la restricción a la movilidad de los motociclistas en Bogotá

Habrá restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.}

Habrá restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26, calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario, Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, “que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. El comparendo tiene un valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada.