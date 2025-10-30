“Yo no tuve nada que ver con la financiación de la campaña Petro Presidente”: Armando Benedetti

Recientemente la Fiscalía General de la Nación adelantó una inspección en la sede del partido político de la Colombia Humana, esto en medio de la verificación de los estados financieros vinculados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el tema.

En su primer pronunciamiento, el jefe de la cartera política subrayó no tener nada que ver con la financiación de la campaña.

“Yo no tuve nada que ver con la financiación, no estaba en ese segmento o área, lo mío era lo político. Tenía experiencia con los políticos, yo servía de fuente para que llegaran a la campaña Petro Presidente, pero sí conocía los topes”, dijo.

Noticia en desarrollo.

