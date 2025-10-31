Así está Bogotá frente a grandes ciudades en sostenibilidad y medio ambiente, según C40 Cities

W Radio sigue presente en el Día Mundial de las Ciudades que se está celebrando desde el jueves 30 de octubre y hasta este 31 del mismo mes, en Ágora, Bogotá.

Hélène Chartier, directora de Urbanismo y Diseño en C40 Cities, pasó por los micrófonos de La W y entregó dos consejos para quienes administran las ciudades:

Tener todas las informaciones posibles a la mano y las previsiones de lo qué pasará en la ciudad, para planificar sobre ellos: saber dónde hay deslizamiento, inundaciones y crear normas de construcción específicas que permitan decidir y sancionar, lo que permite hacer una ciudad más atenta al cambio climático. Trabajar sobre la naturaleza en la ciudad: sueños permeables que permitan el flujo de agua, sembrar árboles y plantas que ayuden a la ciudad a revitalizar el verde.

¿Cómo ve a Bogotá frente a las grandes ciudades en cuanto a sostenibilidad y cuidado del medio ambiente?

“Las ciudades tienden a crecer un 50% más rápido que la población que las habita, de aquí al año 50, las ciudades pueden ser tres veces más grandes, más extensas y eso hay que contenerlo”, dijo, detallando que esto se logra a través de normas que eviten que la ciudad siga invadiendo los espacios que pertenecen a la naturaleza.

“Hay que apostar para que los espacios duros de la ciudad puedan convertirse en espacios naturales, que no solo mejor la calidad de vida sino que también le ayuda al ambiente”, afirmó.