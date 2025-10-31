“Clanes quieren sacarnos de la contienda”: Caicedo por recolección de firmas para las presidenciales

"Clanes y mafias quieren sacarnos de la contienda": Caicedo por recolección de firmas para las presidenciales

El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, inscribió ante la Registraduría su comité recolector de firmas para las elecciones presidenciales del 2026. Se inscribirá por un grupo significativo de ciudadanos, luego de haber perdido la personería jurídica de su partido, Fuerza Ciudadana.

Al respecto, Caicedo pasó por los micrófonos de La W y se refirió a las diferencias con el presidente Gustavo Petro; con su hermana, Patricia Caicedo, quien fue la votación femenina más alta de la consulta del Pacto Histórico; y sobre si se unirá al Frente Amplio en marzo del 2026.

Sobre el Frente Amplio, Caicedo aseguró que actualmente no existe el Frente Amplio, “tampoco conocemos las reglas de juego, por eso nosotros tenemos como prioridad buscar el aval del pueblo colombiano y luego a partir de ahí”. En todo caso, dijo que estará listo para conversar sobre esa alternativa

Ante la posibilidad de que sus dudas con el Frente Amplio sean por las diferencias con el presidente Gustavo Petro, dijo que, en efecto “somos un proyecto independiente del señor presidente. No estuvimos en el pacto porque no fuimos convocados (…) Pero siempre hemos estado respaldando al señor presidente”.

De hecho, Caicedo aseguró que espera que el presidente y su movimiento “tengan la consideración” de convocarlos, justo “en este momento, cuando las fuerzas políticas tradicionales, clanes y mafias quieren intentar sacarnos del ejercicio”. Según dijo, ahí radican las “diferencias”.

¿Qué respondió sobre su hermana Patricia Caicedo?

“Ella optó por otro camino, que respetamos y está construyendo su espacio por allí. Evidentemente, tiene nuestra nuestro respeto para esa decisión que tomó”, aseguró.