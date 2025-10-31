Colombia no irá a la Serie del Caribe de Beisbol 2026, aunque invitación cubría hospedaje y viáticos

Colombia no participará en la Serie del Caribe de Beisbol 2026 que se llevará a cabo en Venezuela del 30 de enero al 7 de febrero del otro año en Venezuela, tema que ha generado inquietud entre los amantes de este deporte en el país.

Según reveló a La W el presidente de la División Profesional del Béisbol Colombiano, Pedro Salzedo, la organización de la Serie de las Américas, de la cual Colombia es parte, exigió no aceptar, ya que la división debía correr con todos los gastos del viaje, cifra con la que no cuentan.

Ante esto, Renny Bernal, director general de la Serie del Caribe 2026, aseguró que el comité organizador cubría todos los gastos de hospedaje y viáticos tanto de los jugadores como del equipo técnico.

“Solamente corría por cuenta de la Selección Colombia el traslado de Colombia a Venezuela y el salario de los jugadores”, dijo.

En respuesta, Salzedo aseguró que no tenía conocimiento sobre la totalidad de las condiciones de la invitación, lo que quiere decir que no tenían información sobre el cubrimiento de gastos por parte de la organización de la Serie en Venezuela para respaldar la participación de Colombia.

“Personalmente no estuve al tanto de eso. A mí Jimmy Char me confirmó que nos habían invitado y que nosotros teníamos que incurrir en los demás gastos”, explicó Salzedo.

Bernal, por su parte, explicó que, aunque los viajes 100% cubiertos solo son para los miembros fundadores de la Confederación del Caribe que son Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana, las otras ligas invitadas, como Colombia, no tendrían que pagar ningún tipo de participación.